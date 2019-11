Uskumatu juhtum Tallinnas: invaliid röövis päise päeva ajal talle parkimistrahvi teinud kontrolöri 

Agressiivne mees nõudis kontrolörilt ühisteenuste kontori aadressi. “Ma ütlesin, et Endla tänaval ja me sõitsime. Ma olin nii hirmul, ma ei teadnud, mida teha. See oli esimene kord kui mulle niimoodi kallale tuldi. Mul ei tulnud mõttesegi, et kellelegi helistada või välja hüpata.”

Samal ajal sai häirekeskus esimese kõne vastasmajas töötavalt naiselt, kes enda sõnul nägi pealt inimröövi.

BMW jõudis paari minutiga ühisteenuste kontorisse ja juht hakkas seal juba teisi ametnikke sõimama. “Siin ta räuskas edasi, mina läksin rahulikult ära, et oma tööd jätakata,” rääkis kontrolör.

Häirekeskuse kõnele reageerinud politsei hakkas teda samal ajal taga otsima. “Minule helistas tööandja, et ma helistaks politseisse ja annaks teada, kus ma olen. Helistasin, politsei tuli kohale, läksime sündmuskohale.”

Prokuratuur ja politsei tegid kiirelt selgeks, et autoroolis istus 52aastane Juri. “Selle järgi, mida mina nägin, ei saa ma küll täheldada, et tal on mingisugune probleem või takistus liikumises,” tõdes prokurör Natalia Miilvee.

Kas inimröövija oli siis puudega või ei?

Invaliidi sooritatud inimrööv on vaid üks pusletükk suures pildis, mida prokuratuur ja mitmed teised asutused näevad. Puue esineb justkui tervetel inimestel ja eriti siis kui see on paharetile kasulik.