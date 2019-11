NIMEKIRI | Raskekahurvägi koos! „Eesti laulu“ esimesed 12 poolfinalisti on selgunud 

Ansambel Kruuv osales võistlusel ka aastal 2015, ansambli Ziggy Wild laulja Laura Prits oli soololauljana võistlustules aastal 2017, Uku Suviste sai möödunud aastal finaalis teise koha (ta osales ka aastal 2011, kuid sai disklahvi). Ansambli Little Mess loo autoriteks on Tanja Mihhailova-Saar, Timo Vendt ja Mihkel Mattisen, kes kõik olnud „Eesti laulu“ võidumeeskonnas ja ka Eurovisionil käinud. Ansambel Traffic on varasemalt osalenud kahel korral - aastal 2009 said nad teise koha ning aastal 2014 kolmanda koha, loo autorid Stig Rästa, Victor Crone, Vallo Kikas ja Fred Krieger on aga kõik võistlusel võidukad olnud.