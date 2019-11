Žüriiliige Lauri Hermann „Eesti laulu“ saagist: olid täiesti olemas Eesti oma Justin Timberlake, Daft Punk ja Backstreet Boys 

„Palju oli häid naishääli, üks neist oli väga sarnane sellise kooslusega, nagu Briti rokkbänd Katrina and the Waves. Stiililiselt oli väga mitmekesine,“ toob Lauri näite ja rõõmustab, et väga palju esitati ka eestikeelseid lugusid. „Kui millegagi Eurovisioni laval silma paista, siis just ilusa eesti keelega. Eesti keelt on ju kõlaliselt peetud ka üheks maailma ilusaimaks keeleks. Mulle väga meeldiks, kui Eestit esindaks eestikeelne laul. Seda valikut tänavu on ja päris palju.“

178 laulu läbikuulamine ja paremusjärjestusse panemine ei tundu just maailma kõige lihtsama ülesandena. „Mõnd lugu tuli mitu korda üle kuulata, et sellest sotti saada. Lauludele tuleb ju panna hinne ja seda ei saa teha umbropsu, kui arvestada, kui palju on nii tegija kui ka meie väikese Eesti riigi jaoks kaalul,“ ütleb Lauri. „Mõni lugu kõnetas kohe – ta oli helikvaliteedilt hea, omapärane ja ka hea minekuga. Loos peab olema elu, eriti arvestades, kuhu see pretendeerib – Eurovisioni lavale, kus on eri aastatel teatavate eranditega silma paistnud elulised ja värvikad lood.“

Lauri Hermann Foto: Merle Värv

Raadiohääl tunnistab, et oli ka lugusid, mille puhul oli aru saada, et need on tehtud kodustuudios ja helikvaliteet ei olnud võrdväärne mõnede teiste lugudega. „See aga ei tähendanud, et lugu oleks halb. Mina püüdsin hinnata laulu, selle omapära ja läbilöögivõimet Eurovisionil.“

Selliseid lugusid, mille Lauri oleks kohe kõrvale heitnud, sest need olid täiesti jubedad, tema sõnul ei olnud. „Oleme Eurovisionil näinud mida iganes, mõned võiduloodki on olnud sellised, et ärkad järgmisel hommikul üles ja mõtled, kas see oli nüüd uni või päriselt võitis see laul. Mõni lugu tunduski nii jabur ja teistmoodi, oli uskumatu, et tõesti on sellise looga julgetud välja tulla. Samas oli neil jälle teatav omapära, mis annab eelispunktid.“

Tänavu oli suurim uuendus see, et demode asemel tuli esitada kohe loo valmisversioon. Lauri sõnul tegi see žüriiliikme elu kergemaks. „Raadiotöötajana mõtlen kohe, kas tahan seda lugu ka raadios mängida. Kõik need 178 lugu olid sellised, mida võiks kohe raadioeetris mängida. Kujutan ette, et raadiotele tuleb nüüd tohutus koguses lugusid, mille hulgast saab välja peilida oma formaati sobivad. Ootan suure huviga, mida ise ka saaks mängima hakata, olenemata sellest, kas need said poolfinaali või mitte.“