FOTOD | Respektist tuntud Rita Liiver hakkas näitlema! 

Kuigi Liiveri kehastatavast Kikust saab igati positiivne tegelane, tekitab tema olemasolu siiski suuri probleeme.

Kristiina ehk Kiku on tõeline päikesekiir ja näib oma tööd südamest armastavat. Erik aga ei suuda Kristiinas näha vaid oma ema abilist, sest noorest ja säravast naisest mööda vaadata on Eriku jaoks mõistagi väga raske. Maimu on oma uue abilisega väga rahul, kuid märkab kohe, et Erikul on Kristiina suhtes isiklik huvi. Ohtu haistes ei jäta Maimu oma kahtlusi jagamata ning üritab poega paika panna.

Rita Liiver sarjas "Pilvede all" Foto: Raul Mee