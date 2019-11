Viimsi vallavalitsus tahab lammutada Ivo Linna lemmiku sadamakuuri Pranglil: seda peaks iga hinna eest hoidma!  

Kuuri lammutamise otsus tuli eestvedajate sõnul ootamatult, eriti, kui võtta arvesse, et uue hoone ehitus ei ole kaugeltki paigas. Sadamakuuri inimesed on nõus oma hoonet remontima, kui vald omanikuna selleks täpsed ettekirjutused annaks.

Sadamakuuri eestvedaja Annika Prangli sõnul on neil olemas rahastus katuse parandamiseks. Viimsi vald on siiski kategooriliselt kuuri vastu ning väljastas sügisel hoonele lammutuskäsu. Prangli sõnul on valla ettekääneteks see, et hoone pole inimestele ohutu, seda pole mõtet renoveerida ning see pole eluliselt oluline.

Prangli sõnul tuleneb suur osa Prangli sissetulekust aga turismist ja sestap on kuuri alles hoidmine nende jaoks eluliselt oluline. “Kui põhjus ära võtta, miks inimesed siia saarele tulevad, kultuuriturism on äärmiselt hea turism võrreldes sellega, et inimesed tulevad siia lihtsalt alkoholi tarbima või telkima,” ütleb ta. Naise arvates võiks korraldada avaliku diskussiooni kuuri saatuse otsustamiseks.

Viimsi valla ehitusnõuniku Alar Miki sõnul tuleb kuur lammutada, kuna konstruktsioon on kahjustunud, hoone on amortiseerunud ja puitkarkass mädanenud, hallitanud ja pehkinud. Seetõttu pole hoone enam stabiilne.

“Loomulikult on kahju, et selline ajalooline hoone kaob, aga kui peaks midagi juhtuma, hoones vajub peo ajal midagi kokku, siis on hoone omanikul vastutus tagada ohutus ja praegu see küsimus ongi ohutuse tagamine. Meie hoone omanikena näeme, et see hoone ei ole enam ohutu ja me ei taha põhjustada ohtu teistele inimestele,” ütleb ta.

Kuigi Prangli saarel on ka teisi kohti, kus kultuuriüritusi korraldada, näiteks rahvamaja, ei taha Prangli üritusi seal korraldada, kuna usub, et sadamakuuril on oma väärtus ja lugu. Vaieldamatu rahvalemmik, kes sadamakuuris esinedes rahval alati silma särama pannud, on Prangli sõnul Ivo Linna.

Ivo Linna sõnul on tema jaoks sadamakuur üks erakordselt armas maja. “Selles on hõngu, hea aura on ladestunud sinna seintesse. See on üks paljudest, mida ma peaks iga hinna eest hoidma, remontima, kõpitsema, et ta püsiks võimalikult kaua. See on minevikusild. Kõike rahas mõõta ei saa, selle maja väärtust mitte mingil juhul. Mina soovitaks seda vana hoida, sellepärast inimesed tulevad,” sõnab ta.