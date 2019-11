Koomik Kaarel Nõmmik ropendas ETV otse-eetris: see läks natuke v***u 

Nõmmik rääkis, et naljade rääkimine on raske töö. "Mida tihedamalt teed, seda paremaks, aga kohati ka kehvemaks läheb. See on selline paradoksaalne olukord, et kui sa rohkem teed, siis seda rohkem nalju läheb ka n-ö põrandale. Meil ongi nii, et seda ei tee, seda ei tee, see läks natuke v***u, seda ei tee…,” jutustas koomik, ise märkamata, et tema suust tuli välja just ropp sõna.