VIDEO | „Üle parda" moslemist osaleja: kui saadet vaatan, on muidugi momente, mil emotsioonid tulevad tagasi

Steven Vihalem Foto: Kuvatõmmis/err.ee

„Istusin vannis, lugesin raamatut ja mu abikaasa Kristi ütles, et Ken Saan helistas, kas sa tahaksid minna feministi, gei ja natsiga koos seilama. Kõlas juba alguses nii absurdselt, et pidin sellest osa võtma,“ räägib saates „Üle parda“ osalenud moslem Steven Vihalem, kes on oma kogemuse raamatukaante vahele pannud.