TV3 VIDEO | Jüri Pihel oma teleimpeeriumist: suudame teha sellist televisiooni, et me ei pea kelleltki raha küsima 

Jüri Pihel Foto: Robin Roots

Jüri Pihel on töötanud nii Eesti Televisioonis, TV1-s kui ka TV3-s. Miljonid vaatajad leidis Pihel aga oma loodud ettevõttes Kids Network Television, mille eelmise aasta kasum oli umbes 667 000 eurot. Firma all on lastekanalid KidZone TV, KidZone+ ja SmartZone ning Äripäev nimetab seda Eesti üheks kiiremini kasvavaks ettevõtteks. Kanalitel on kokku miljoneid vaatajaid Baltikumist, Saudi-Araabiast ja Pakistanist.