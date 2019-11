„Kuuuurijas“ pulbitseb tuline vaidlus: naabrid on maajagamisega nii tülli pööranud, et ähvardatakse tapmise, vägistamise ja kohtuga 

“Kõik need jutud on politseis olemas ja midagi pole alustatud. Sellest on aru saadud, et ta on välja mõtlenud need. Ta ajab lolli juttu,” ütles Aivo. Näiteks rääkis ta olukorrast, kui Andres Aivo naise Maivi metsast kinni püüdis: Aivo sõnul toimus see hoopis RMK maal, mitte Andrese territooriumil.