Saated Mart Sander ja Artur Raidmets meenutavad Modern Foxi algusaastaid: Eestis tundsime halvakspanu Toimetas Andra Nõlvak , täna, 11:10

GALERII

Mart Sander Foto: Rauno Vahtre

Modern Fox tähistab oma 35. aastat. Vanu salvestusi vaadates tunnistavad Mart Sander ja Artur Raidmets, et neid on piinlik vaadata. „Hommik Anuga“ saates tunnistavad mõlemad, et heldimusega vaataksid nad neid enda sõnul ilmselt 20 aasta pärast.