Katrin Lusti kohtusaaga Allan Oologa pole veel läbi: mees kaebab otsuse edasi 

„Tegemist on siiski alles vaid esimese astme kohtulahendiga, mis ei ole jõustunud," selgitab Mets Kroonikale. „Edasikaebamise õigus esimese astme kohtulahendile on 30 päeva, selle perioodi jooksul on klient seda õigust ka otsustanud kasutada, sest kohtuotsus ei ole tema sõnul õiglane. Käesolev lahend annab selge signaali, et Katrin Lusti käitumine, kus ta võib igal ajahetkel tungida ükskõik kelle privaattsooni, on Eesti Vabariigis lubatud. Lisaks on tegemist tahtliku autoriõiguste rikkumisega."