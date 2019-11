Stig Rästa isarollist: lapsed õpetavad iseennast tundma 

Tegelik elu on aga midagi muud. „Tegelikult on kõik planeeritud pikalt ette ja kellaajalise täpsusega, mis toimuma hakkab,“ sõnab Rästa, kes lisas, et enam ei saa näiteks lihtsalt kohvrit pakkida ja pikaks ajaks reisile põrutada.

Küsimusele, mida lapsed on talle õpetanud, vastates võtab ta hetke mõtlemiseks. „Kui ma olen eluaeg arvanud, et olen rahulik mees, siis ma olen arusaanud, et mingi hetk käivad asjad üle pea ja siis ma võin ka närvi minna. See on üks asi. Ja teine... eks nad õpetavad kogu aeg korralikult. Samas, nad õpetavad iseennast tundma – palju stressi talus, palju pinget talud,“ räägib ta.