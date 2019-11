Katrin Lust võitis kohtus Allan Oolot: see on minu jaoks tegelikult suur võit 

"Võitsin Oolot kohtus ja seda kõigis punktides, mida ta kohtu kaudu minult nõudis. Ka oodatud suurt summat valuraha ta minult ei saa, vaid nüüd peab ta masseerima päris paljusid kliente, sest tal tuleb nii mulle kui ka TV3’le ja oma geiaktivistist juristile Reimo Metsale tasuda õigusabikuludeks umbes 20 000 eurot!" kirjutab Katrin sotsiaalmeedias.

"Kohtulahend oli 46 lehekülge pikk ja 22 punkti olid, mida pidime ümber lükkama. Aga tõepoolest jäi kõikides punktides meile õigus. See tõepoolest näitab seda, et kuidas ma siin lahmin või midagi juhuslikku saatesse satub, ei vasta tõele. Minu meeskond ja advokaadid teevad ikkagi iga saate puhul, ja ka mina ise, tööd, me kontrollime igat vihjet jne," lisab Lust Õhtulehele.

"See on minu jaoks tegelikult suur võit. Teine suur võit oli muidugi ka prokuratuuri sissekande ja kahtlustuse lõpetamine," tõdeb ta.

Vastuseks küsimusele, kas tal oli ka hirm, et ta võib selle protsessi kaotada ütleb ta:

"Tegelikult mitte, sest kõik minu saated on avokaadid üle vaadanud, midagi ei lähe nii eetrisse, et Lust vajutab rohelist nuppu. Lood käivad mitu tasandit enne eetrit läbi ja eriti kui on kahtlus, et asi võib kohtusse minna, siis advokaadid vaatavad selle üle ja võtavad sealt kõik lausejupid, millest võiks probleem tekkida, välja, või tuleb siis nende tõenditega tõendada seal saates.

Allan Oolo proovis seda saadet ju ka enne eetrisseminekut ära keelata, nii et see looga olid advokaadid juba tegelenud. Üldiselt teeme muidugi kõikide lugudega seda, aga see lugu oli eriti huviorbiidis."