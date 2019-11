Joel Juht tunnistas minevikupättusi: sõber pani kitse ja sattusin eeluurimisvanglasse 

Joel pajatas saates oma lapsepõlvest, mis möödus 80ndate lõpus ja 90ndate alguses Jõgeval. "Kui tegid pättust, siis oli see in ja teema," meenutas mees. Pisikesed moosivargused, keldris käimised, rattavargused ja väikesed, tagasihoidlikud kaklused käisid sellel ajal vanusega kaasas."

Kui Joel oli üheksa-aastane, pani ta sõbra onni põlema. "Peaaegu terve heinamaa oleks Jõgeval põlema läinud. Sellel hetkel olin mina muidugi lahkunud heinamaa pealt." Joel arvas, et kui ei oleks olnud häid inimesi, kes autost välja hüppasid ja põlevat heinamaad kustutama läksid, oleks ehk kõik palju õnnetumalt lõppenud. "Minul oli värin sees. Olin viiekorruselise maja katusel ja vaatasin seda tsirkust pealt. Tagajärgede peale keegi sellel hetkel ei mõelnud. Kuna olin noor ja natuke teistsugune poiss, siis läks niimoodi," ei leidnud Joel mingit muud selgitust.

Kui Joel vanemaks sai, hakkas ta tegelema maadlusega ning ka sõpruskond laienes. "Kui Jõgevale tuli spordihoone, siis kõlab uskumatult, aga seal olid kasiinoaparaadid, mida käidi rüüstamas. Loomulikult olin ka mina pundis. Kui kedagi ei olnud, siis tehti aparaadid kangiga lahti. Sellel hetkel ei olnud valvet ju," selgitas ta.

Joel meenutab, et tol ajal ei olnud raha nii palju. "Loomulikult vana hea aeg oli ka see, et lapsed tahtsid ju kommi ja head-paremat osta. Linnast käisid korvallimeeskonnad Jõgeval võistlustel ja garderoobid olid kõige paremad kohad, kus sai väikest raha võtta."

Kuidas Joel sellele teele sattus, ta saates ei avaldanud. "See on pikem lugu, mida on raske sõnadesse panna: vanemad lahutasid, tekkis kasuisa. Jõgeval tekkis sõpruskond. Ega väga palju midagi selles väikses kohas teha polnud. Kasvatuslik pool oli mul puudulik," tunnistas Joel. "See oli päris tänaval."

Joel hakkas tegelema tänavatantsuga ning kuna sellel ajal ei olnud palju meestantsijaid, oli see erandlik ja inimesed suhtusid sellesse eelarvamustega. "Kui rääkisin midagi tantsimisest, öeldi mulle, et olen pede. Pidin ennast kehtestama." Nii hakkas Joel tegelema ka võitlusspordiga. "Ma olen väga palju [tantsuga] esinemiste ajal pidanud kaklema," nentis ta.

Saates avaldas Joel, et on veetnud kaheksa päeva eeluurimisvanglas. "See oli autoärandamisega seotud lugu. Sõber pani minu eest kitse ja sain eeluurimisvanglasse. Õige aeg on selle avalikustamiseks. Ma ei ole milleski süüdi. See on üks osa minu elust."