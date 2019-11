Eesti Skandaalne Giovanni Sposato tahab Eestisse maja osta ja rahulikku elu elada Toimetas Andra Nõlvak , täna, 21:45 Jaga: M

Giovanni Sposato Foto: ARNO SAAR

Aastate jooksul on „Pealtnägija“ korduvalt üritanud Giovanni Sposatolt saada intervjuud, kuid mees on keeldunud. Nüüd võttis Sposato ise ühendust, et mitmed asjad selgeks rääkida. „Tean, et paljud vaatavad teie saadet. Tunnen oma südames, et mu käitumine on vahel olnud eestlaste suhtes solvav,“ sõnas Sposato intervjuu alguses.