ÕL VIDEO | Kuuenda näosaate võitnud Madis: kui tuleb hea roll, siis ongi võit loodetavasti sinu 

Vahetult enne kuuendat saadet oli mees kimpus häälega. Nimelt on külmad ja karged sügisilmad ka teda mõjutanud ning hääl ära läinud. „Ma natukene põdesin sellepärast, et mul oli see nädal hääl ära, nii et ma ei saanud väga proovida ja harjutada,“ sõnab Madis. „Aga kuna Jamesi teab igaüks, tuligi loota, et õpin sõnad pähe ja paar päeva enne sain harjutada ka ikka.“

Kuigi 15. detsembril toimuva suure finaalini on veel kaks saadet minna, on Madis natukene ka selle suunas juba mõtteid mõlgutanud. „Ma olen mõelnud, et kui peaks pääsema finaali, siis seda punast nuppu, kui ma õigesti mäletan, vajuta ei pea, vaid saad ise valida. Aga ma jätaks selle igaks juhuks enda teada. Kunagi ei tea, kõik võib muutuda.“