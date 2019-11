ÕL VIDEO | UUS STAAR ON SÜNDIMAS? Eleryn võitis juba neljanda näosaate! 

Elerynil tuli kehastuda Raffaella Carraks ning esitada tema hispaania keelne lugu „Hay quw venir al sur“. „Õudne! Lõpetage ära! See oli nii raske!“ kommenteerib ta selleks valmistumist. Number nõudis naise sõnul väga palju võhma, millega ta maadles pikalt. „Kuna mul polnud väga palju aega selleks harjutada, sest kõige pealt mitu päeva sa õpid neid hispaania keelseid sõnu pähe ja alles siis saad harjutama hakata,“ selgitab ta.

„Alles eile õhtul hakkasin detailidega tööd tegema. Kuidas siis tegelikult õigesti kõlab hispaania keel itaalia aktsendiga. Oi, see oli raske!“ sõnab ta.

Kuigi hispaania keelset lugu pähe õppida polnud keeruline, pole ainult sellest kasu. Looga tuleb tööd teha. „Kogu kompott oli raske. Füüsiliselt ja vaimselt,“ sõnab ta.

Viiest saatest neli võitnud Eleryn finaali pääsemises veel kindel pole. „Miski pole kindel, ma loodan, et saan seitsmenda saate ka ära teha, aga kunagi ju ei tea. „Eks ma vaikselt ikka mõtlen, et valmistuda, mida ma umbes tahaks teha. Lõpuks ei tea kunagi mis saab,“ sõnab ta. „Aga kuupäev on igaks juhuks kinni.“

Kaasvõistlejate numbritest meeldis talle endale kõige rohkem Norman Salumäe etteaste. Normanil tuli kehastuda Daddy Yankeeks ja esitada tema lugu „Gasolina“. „Mulle meeldib see energia, see oli äge!“ sõnab Eleryn. „See polnud üldse kerge number, seal oli samamoodi palju võhma vaja. Ja see, et ta räpib, aga nii kõrgel noodil. Respekt!“

Loosiratta valik oli aga üllatav. Järgmiseks saateks peab Eleryn ette valmistama „Näkilaulu“. „Ma olen põnevil, mis siis nüüd saab,“ ei heiduta Eleryni keeruline valik. „Ma ei tea, kui mul on saba, mida ma seal laval teen,“ mõtiskleb ta hetkeks. „Kes see näkk on? Eks ma siis saan täpselt teada,“ sõnab ta.