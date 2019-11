Ott Kiivikas kohtub tütrega ainult trennis: ma ei ütle, et see on ideaalne suhe, lihtsalt elu on nii läinud 

"Kuna me igapäevaselt sama katuse all ei ela, siis näeme trennis. Ma ei ütle, et see on ideaalne suhe või see peaks nii olema, lihtsalt elu on nii läinud. Kuid arvan, et see tuleb treenerina kasuks, kui me liiga palju koos pole. See tähendab, et kui oleme lühikese aja koos, arutamegi mingeid asju või peame ennast kokku võtma, et mina ei teeks emotsioonidega liiga talle ja tema ei oleks minuga tujukas. Arvan, et praegu oleme hästi hakkama saanud, mingeid erimeelsusi meil selle nelja aasta jooksul olnud pole," selgitas Kiivikas.