Priit Pajusaar on oma peres ainus lihasööja: olen leidnud ka põnevaid taimetoite, mis mulle meeldivad 

Siiski ei ole tema naine ja kaks tütart päris taimetoitlased, sest nad söövad muna ja kala. „Meil on iseenesest nii tekkinud, et mina ei aja oma lihajuttu ja mind ei sunnita [lihast loobuma]. Olen leidnud hästi põnevaid taimetoite, mis ka mulle meeldivad. Näiteks on meil taimne lasanje, mis maitseb absoluutselt samamoodi nagu hakklihaga lasanje.“

Pajusaare meelest on mõistlik pakkuda koolides ka taimset toitu. „Tänapäeva noored on hästi teadlikud ja uurivad, mis mujal maailmas toimub, neid huvitab tervislik aspekt ja nad teavad ka loomade rõvedast kohtlemisest. See info on noortele valiku andnud.“