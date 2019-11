Hiiu ravikeskusesse viidud naisel tekkis halbade hooldustingimuste tõttu nekroos. Tütar: nägin ema selgroogu 

Laine sai 2018. aastal 24 tunni jooksul kaks ajuinfarkti. Tütred räägivad „Kuuuurijas“ justkui ühest suust, et vaninimese hädadest vaatab arstiabi justkui mööda. „Kõigepealt küsiti meilt, kas me teame, kui täis on haiglad,“ ütleb üks tütardest. Kui ema teisegi ajuinfarkti sai, viidi ta lõpuks haiglasse.