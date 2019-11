Tallinna TV kuninganna Kristiina Võsu liigub Kanal 2 ekraanile: loodan, et saan vürtsi lisada 

Saade, mis on Kanal 2 ja Kanal 11 eetris kaks korda kuus alates 2019. aasta detsembrist, kannab pealkirja "Sööma!" ning see räägib kõigest, mis seotud toiduga.

"Kindlasti ei saa see olema kuiv toiduteemaline saade. Ma väga loodan, et ma saan endapoolset vürtsi ka sellele sisse panna, midagi minulikku, et see muutuks meelelahutuslikumaks. Kindlasti tuleb sinna muusikat, Eesti tuntud muusikud tulevad saatesse esinema," tutvustab Võsu oma uut saadet.