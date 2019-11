Näosaatega liitub uus osaline Katre Sepp: casting’ule registreeris mind sõbranna 

35aastane Katre, kes on pärit ülikoolilinnast Tartust, on laulnud nii kaua, kui end mäletab. „Mind on alati võlunud inimhääle vägi!“ Laulmist on ta õppinud mõned aastad tagasi Simo Breede juhendamisel. Mida Katre aga igapäevaselt teeb? „Minu elus pole kunagi olnud argipäevi selle tavapärases mõttes. Hetkel panustan südamega oma poolteiseaastase poja ja temast 10 aastat vanema tütre kasvamisse.“ Lisaks on Katre ka laulja peobändis Roxy. „Minu suureks sooviks on teha inimesi õnnelikumaks ja tavapärasest vabamaks ning panna neid peol ennast hästi tundma.“