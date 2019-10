„Rannamaja“ Merylin: mu vanemad on mu aktifotosid näinud ja nad toetavad mind sajaprotsendiliselt! 

"Minu vanemad toetavad kõiki mu otsuseid, mis ma olen teinud. Kui ma olen elus edukas, teen seda mis mulle meeldib, on kõik hästi. Mul tõepoolest vanemad kommenteerisid neid aktifotosid ka ise ja ütlesid, et kui on ilus foto, siis on kõik okei, sest modellindusega olen ma tegelenud kaheksa aastat ja see käib selle juurde," rääkis ta, lisades, et ta vanemad on tema alastipilte näinud.

Väike-Kristo tõdes aga, et temal on "Rannamaja" kuulsusest juba kõrini, kuna ei saa mitte kuskil käia ilma, et keegi teda filmima või pildistama kukuks.

"Ma loodan, et see kuulsus vaibub ära, et saaks normaalselt oma elu juurde naasta. Ma ei soovi enam seda tähelepanu. Ma arvan, et nii pea ma kuskile kaamera ette ei tule ka," ütles ta.