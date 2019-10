VIDEO | Agressiivse vähiga võitlev naine reisis USAsse, et otsida abi Eestis keelatud ravikanepist 

Kolmapäevane "Pealtnägija" tõstatas taaskord küsimuse, kas ravikanep peaks Eestis olema lubatud või ei. Loo keskmes on 45aastane Eeva - ajuvähiga nelja lapse ema, kellele ametlik meditsiin lootust ei anna. Ta võitleb vähi vastu ravimite kokteiliga, kuhu kuulub ka kanep. Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) onkoloogi Irina Kerna sõnul puuduvad aga teaduspõhised andmed, kas kanep töötab või ei tööta. "Soovitada inimestele ja otsida õlekõrt sellest, on väga ennatlik," nentis ta.

Eeva lugu algas käesoleva aasta 18. juunil, kui ta oli viinud kõige noorema lapse trenni ja võtnud auto. Ühel hetkel ta aga avastas, et ei saa telefonist aru ega oska lugeda. Pirita teel olles helistas ruttu mehele, et abi paluda.

„Abikaasa helistas, mõtlesin, et kõne nagu iga teine. See, mis kostus, ehmatas ära – ta sõitis parasjagu autoga, aga ei tea kuhu just lapsed jättis. Teadis, et peab sõitma linna, aga ei tea täpselt kuhu. Ta ei saanud ümbritsevast aru,“ rääkis Eeva abikaasa Erki.