Agressiivse vähiga võitlev naine reisis USAsse, et otsida abi Eestis keelatud ravikanepist 

MTÜ Ravikanepi esindaja, molekulaarbioloog Siim Siimuti sõnul on Eesti patsiendid siiani kasutanud kanepit peamiselt kõrvalmõjude leevendamiseks, aga mitu soliidset teadusasutust maailmas uurivad ka selle vähivastast mõju.

„Keegi ei hõiska kõvasti, et kanep ravib vähki, aga prekliinilist tööd on tehtud päris mitme erineva vähiraku liiniga, nii raku tasemel kui loomades, aga inimesteni on jõudnud glioblastoma multiformaga. Sellel on topeltefekt - saame leevendada negatiivseid kõrvalnähtusi, mis kaasnevad konventsionaalse vähiraviga, teisalt, kui sellele lisaks on veel otsene vähivastane mõju, on see kindlasti perspektiivikas," avaldab Siimut.

Muude preparaatide kõrval neelabki Eeva kolm korda päevas 50 tilka Eestis kättesaadavat kanepiõli. Ometi on sellel aga üks probleem – Eestis ametlikult müüdavad ekstraktid ei tohi sisaldada joovet tekitavat komponenti THC’d, aga väidetavalt aitab just see vähi vastu.

„See ongi loo juures kõige suurem küsimusi – kogeme olukorda, kus mu abikaasal on diagnoos, mille osas lootust ei ole, siis kuskil istub anonüümne ametnik, kes on otsustanud, et mis seal ikka, tema ei pea elama,“ tõdes Erki.

Kerna patsiendid on kanepvõimaliku kasuliku toime ennegi jutuks võtnud, aga ei tea kedagi, kes oleks samal moel USAsse sõitnud. Ka tema möönab, et huvitavaid uuringuid on tehtud, kuid on skeptiline, kas kanepist saab onkoloogiast tunnustatud ravim. „Ei saa öelda, et see raviviis või alternatiivravi on toimiv,“ tõdes ta ning kuna ta ei saanud Eevat oluliselt aidata, ei näinud ta ka põhjust kanepikatsetust takistada.

Nagu ravikanepi eeskõnelejad ei soovita konventsionaalsest ravist täielikult loobuda, ei pane ka abikaasad kõike ühele kaardile. Aga kanepil on nende meelest võtmeroll selles arsenalis, millega kuri kasvaja ajust välja ajada. Kuidas vastavad Erki ja Eeva nendele, kes ütlevad, et see on umbluu?

„Vahetame kohad ja vaatame, mida teeks teised inimesed, kes nii arvavad. Astuksime päeva päevalt olukorrast välja. Meil ei ole mitte mingit vajadust valida ühe, teise või kolmanda ravivõtte vahel. Tahaksime terved olla. Nii lihtne see ongi,“ sõnas Erki.