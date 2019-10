„Kallis, sa oled kosunud“ saates uskumatu kaalulanguse saavutanud Mait: „Tahan rohkem elada, mitte oodata elu lõppu, pirukas suus!“ 

„Pigem motiveeris see mind ja tahtsin näidata, kui suure muutuse saab teha ise oma kehakaalu ja elukvaliteediga,“ selgitab Mait, miks ta saatesse kandideeris.

„Nagu öeldakse, 75 protsenti on toitumine, 25 protsenti liikumine. Kõik on kinni toitumises ja regulaarses liikumises. Sööd nii palju, kui keha tarbib, mitte kogu aeg natukene üle,“ sõnab Mait, kes varem armastas süüa nii palju, kui sisse mahtus ja natukene lisakski.

Kui enne saadet kaalus Mait 145 kilogrammi, siis saate alguse ajaks oli suutnud ta ise kaalu saada 121,6 peale. „Tahtsin seda ise muuta! Arvatakse, et see on päritav nagu näiteks kõrge vererõhk. Tegelikult olin lihtsalt väga valesti pidevalt söönud,“ sõnab Mait, lisades, et tal oli ka endal suur huvi probleemi kuidagi ise lahendada. „Ma ei tahtnud abi arstilt – tablette või lihtsaid lahendusi, nagu näiteks ohtlik maovähendus operatsioon.“

Kuigi raskem oli kaalu kaotada omapäi, oli saates osaledes pinge suurem. „Ma ei soovinud ju pettumust valmistada inimestele, kes pühendasid mulle oma aega ja aitasid. Minu perekond, saatemeeskond ja Erik Orgu,“ sõnab Mait naeratades.

„Väga kõrge vererõhk, mille tõttu vahel lausa kõrvus undas, pidev väsimus ning see „ei viitsi-ei taha-ei saa“ elu viskas üle!“ sõnab ta, miks otsustas, et nüüd aitab. Kõige raskem sellel teekonnal oli Maidu sõnul järjepidevus ja uue süsteemi väljatöötamine. Aga kõva töö kandis vilja ja kadus pidev väsimus, selja- ning põlvevalud ja kehv närbunud olek.

Nüüd, kui sellest on möödas juba pea aasta, katsetab ta jätkuvalt oma kehaga. „Tahan ennast paremini tundma õppida. Uued harjumused on säilinud. Parim reedeõhtune tegevus on mõnus trenn ja saun peale seda,“ sõnab ta. Küsimusele, kas ta on „uue minaga“ juba harjunud, vastab Mait: „Pole midagi väga ise aru saanud, pikk tee on veel minna.“