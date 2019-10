VIDEO | Teele Viira lapsega esikaantele ei kipu: minu valik oli mitte nii hullult propageerida, et mul on nunnu, suurte lokkidega laps 

Viira jaoks on eriti lahe, kuidas väike inimene paneb vanemaid enda juures märkama asju, mida nad enne näha ei osanud. "Kui ta ikkagi kogu aeg sinuga koos on, siis ta toob sinus välja väga ägedad asjad. Mulle on alati meeldinud iseendaga tegeleda ja ennast parendada ja arendada, ka lapsega on lahedaid õppetunde onud," ütleb ta.

"Alguses paluti mind küll lapsega igasuguste piltide ja kaante peale, aga otsustasin, et kui mu laps saab veidi vanemaks ja iseennast guugeldab, siis ei ole terve internet kohe paljaid pilte lapsepõlvest täis," sõnab Teele, et lapsevanemad postitavad sotsiaalmeediasse väga palju. "Võib-olla nad pole küll nii suure tähelepanu all ja ka mina pole number üks staar Eestis, olen tähelepanu mõttes keskmine, eriti nüüd. Ma ei ole selle vastu, kui keegi seda teeb, aga minu valik oli seda mitte nii hullult propageerida, et mul on nunnu suurte lokkidega laps," lisab ta.