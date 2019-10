HBO andis rohelise tule „Troonide mängu“ eellooks 

Uue sarja tegevus hargneb umbes 300 aastat enne „Troonide mängu“ sündmusi ning kajastab Targaryeni dünastia ja Westerose algaegu. Produtsentideks on „Troonide mängu“ alusteose „Jää ja tule laul“ autor George R. R. Martin ja Ryan Condal. Viimane kirjutab ka stsenaariumi. Pilootosa ja ülejäänud osad lavastab Miguel Sapochnik. New York Posti andmeil on esialgu plaanis kümme osa.

Alles tänavu juunis oli Watts lubanud, et tema uus seriaal, mida George R. R. Martin ja tippstsenarist Jane Goldman parajasti kirjutavad, täidab fännide kõik lootused. "Olen väga elevil, mu ihu on üleni kananahal," rääkis näitlejanna, lisades, et kokku on pandud väga vinge tiim. Uut lugu mõtlesid parajasti välja "Troonide mängu" looja George R. R. Martin ja tippstsenarist Jane Goldman.

Wattsi tegelaskuju detaile hoiti saladuses, kuid tegu pidi olema karismaatilise seltskonnadaamiga, kes varjab sünget saladust.