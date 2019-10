Katrin Lust: Urmas E. Liiv ütles mulle, et kui ma p***e kukun, siis ta ei paku mulle järgmised viis aastat midagi 

“Eesti vaataja on hästi harjumustes kinni,” meenutab Katrin oma kunagise ülemuse Liivi sõnu. “Nad tahavad ikka “Õnne 13”, Anu Välbat… Uutest tulijatest on ainult vähestel võimalik läbi murda. Ma poleks ka ise seda elu seeski uskunud. Olin Õhtulehe ajakirjaniku taustaga, äsja välismaalt tulnud ja juba 31-32 aastat vana, kui üldse aru saama hakkasin, mis asi on montaaž. Aga Eero ütles mulle: Lust, kui sa p***e kukud, ma ei paku sulle järgmised viis aastat midagi,” lisab ta naerma puhkedes.