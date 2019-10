„Kuuuurija“: iha.ee-s meestelt raha välja petnud naine saatis kunded võõraste inimeste uste taha 

Kõrgemäe sõbranna helistas numbrile, mis seisis kuulutuse juures, kus tema pilti kasutati ning vastu võttis naisterahvas, kes ei rääkinud sõnagi eesti keelt ning oli pärit Ukrainast. “Ta väitis 100%, et see pilt kuulub talle, aga lõpuks see naisterahvas ütles, et tema seda kuulutust avaldanud ei ole, seda on teinud hoopis kolmas isik ja ta võtab need pildid sealt ära.”

“See trauma, mida mulle tekitati, ma oleks eeldanud, et ma saaks vastuse, et nad on tegelenud, et see inimene, kes selle taga on, on leitud. Mul on kurb kuulda ja teada, et ma ei olnud ainukene ja jumal tänatud, et seal ei olnud mu aadressi ja õiget telefoninumbrit,” ütles Kõrgemäe.