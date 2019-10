BLOGI JA GALERII | „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ kolmanda saate võitis Eleryn Tiit, lahkuma pidi Mihkel Tikerpalu 

Mart: Mul on Rolfiga see mälestus, et Leto Svet oli finaalis, ma hääletasin 7 korda tema poolt, et see loll Kreisiraadio ei saaks Eurovisionile, aga ikka sai. Sinu etteaste ei liigitu paroodia alla, vaid pigem porteree alla, kus on midagi veel, mida Rolf pole oma numbrisse pannud, aga sina tõid selle välja. Su etteaste oli parem isegi kui Rolf mõnel päeval ise on.