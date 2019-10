Hollandi vanahärra varastas Leplandi euroloo ja väidab, et see on tema oma 

„Eelmine kord läks ju täitsa kenast,“ sõnas Lepland. „Selliste asjade puhul on alati see, et sa hakkad natukene, mitte kahtlema, aga sul on see väike kahtlus, et kui ma teist korda lähen, äkki ma jooksen lati alt läbi,“ selgitas mees. Siiski arvas ta, et soovib kindlasti kunagi veel „Eesti laulust“ osa võtta.

Uut lugu „Kõik mis hea“ käis Lepland produtseerimas Londonis maailmakuulsa produtsent Mo Hausleriga. „Ma arvan, et Eestis on ka kindlasti väga häid produtsente. See pole tehtud sellise suunitlusega, et siis ma kedagi ei leia. Ma lihtsalt mõtlesin, et minu enda muusikalises helikeeles oleks vaja värsket hingamist,“ sõnas Lepland.

„Mina olen küll rahul. Ja mis peab nentima, see kõik maksab sama palju kui Eestis. Ma ei ole sinna investeerinud metsikuid summasid,“ sõnas mees. Õige tulemuseni jõudmiseks tuli tal seda sisse laulda 50 korda. „Ma ise polnud rahul. Olen oma vokaali osas muutunud hästi kriitiliseks,“ põhjendas ta.