VIDEO | Kaur Kender: ma ei tea, kas selline asi nagu kodumaa muld on olemas 

"Minu arust on see jube hea mäng. Läksime kogu tiimiga püüdma, et see tekst oleks sellisel tasemel nagu kirjandus ja et see näeks välja nagu äge kujutav kunst," räägib Kender.

Kuigi mäng on väljas olnud kõigest kümme päeva, nomineeris Golden Joystick Awards mängu Ultimate Game of the Year kategoorias.