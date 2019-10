VIDEO | Õhtulehe endine peatoimetaja: tõelist kollast ajakirjandust Eestis ei eksisteeri 

Kui võrrelda Eesti meediat näiteks Briti kõmumeediaga, on Koorbergi sõnul ilmselge, et Õhtuleht teeb vägagi “valget” ajakirjandust. “Me oleme nii väike ühiskond. Inimesed on üksteisele liiga lähedal. Suurtes ühiskondades, kus sa võid väga anonüümsena ringi liikuda, saab teha palju kollasemat ajakirjandust," ütles ta ja lisas, et Eesti väljaanded on ka suures osa tellijatepõhised ning tellijad ei armasta padukollast ajakirjandust.

Oma kõige lemmikumaks Õhtulehe esikaaneks nimetas Koorberg paavst Johannes Paulus II surma kajastava lehe esikülje. Sama päeva lehtedel olid “valgete” ajalehtede, ehk Päevalehe ja Postimehe esikaanel hoopis Hansapanga reklaam.

“Säärastel juhtudel, kui surevad maailmatähed, olulised inimesed ja Paavst Johannes II oli vabaduse sümbol, ka meie vabanemise sümbol, siis kõik lehetoimetajad punnitavad, et teha seda esikaant, mis läheb kuhugi, mis salvestatakse ajakirjandusmuuseumis. Me sel päeval punnitasime hästi palju. Siin oli ajalooliselt esimene päev, kui Postimehel oli esikaanel Hansapanga reklaam, mis imiteeris tegelikult kollast ajakirjandust. Kui ma tol päeval tulin tööle ja nägin kõiki kolme ajalehte, olin ma hästi pettunud, sest me olime pingutanud. Saime liiga kergelt selle võidu,” rääkis ta.

Katastroof esiküljena toob Koorberg välja Inna Uiti kajastava esikaane, kus suurelt kirjas “Inna Uit: mu keha kuulub kõigile! Tippsportlasest strippariks: “Miks peaksin häbenema! Naine on loodud end näitama,” mille juures naisest nappides rõivastes pilt.

“Tagantjärele öeldes on väga kahju, me ei tahtnud seda sõnastada nii nagu see välja kukkus. Nagu alati, tuleb mõistus koju, kui asi juba ära saadetud ja trükikojas masin huugama hakanud. Järgmisel hommikul saime ise ka aru, et see on tegelikult väga ebakohane. Siiani on häbi ja tahaks vabandust paluda,” tõdes ta. Esikaanele pandud lause oli Koorbergi sõnul parafraseering ja kontekstis välja kisutud, mistõttu jättis vale mulje.

Kõige paremini müüvad Koorbergi sõnul lehed, mille esikaas on horoskoopide või nõidadega seotud.