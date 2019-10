TV3 VIDEO | „Rannamaja“ Silver vastab kuulujuttudele füüsilisest lähedusest meestega: neid küsimusi oli juba kooliajal palju 

Kuulsamaid seksimeheks tituleeritud Kristo sõnas, et ei pea ennast eriliseks naistemeheks ja luukeresid tal enam kapis pole, sest kõik on ju telest näha.

Väikeseks Kristoks nimetatud Kristo tunnistas, et nagu juba varem saateski ütles, arvab ta, et Ada naases saatesse tähelepanu pärast.

Hiljuti sünnipäeva tähistanud teine Kristo pidi vastama küsimusele, miks polnud Ada tema sünnipäevale kutsutud? „Sest külaliste arv oli limiteeritud ja tulid need, kes pidid tulema,“ põhjendas Kristo, lisades, et ka Kerli jäi välja.

„Ma olen kuulnud mitmelt poolt kuulujutte, et sa oled olnud füüsiliselt lähedane ka meespoolega. Kas need on õelad kuulujutud või on siin tõepõhi all?“ küsis Hunt Silverilt.

„Ütlen ausalt, kooli ajal oli neid küsimusi hästi palju. Ei, ei ole see õige. See on vale. Ma ei oska öelda, see on vale. Täiesti laim,“ sõnas Silver.