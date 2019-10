Katrin Lust skandaalist Utoopia küla ümber: mina kaitsen rahva huve, mitte ei ole ametnike suuvooder 

"Kuuuuurija" saatejuht Katrin Lust märgib: "Eks me ju tea seda, et kõik need minu pressinõukogu kaebused või kohtuasjad on tõmmatud hästi suurelt letti ja kohati jääb mulje, et Katrin Lust on ainuke inimene, kes sinna pressinõukogusse kaevatakse ja kohtusse antakse. See näitab seda, kui kaugele on ametnike ringkaitse läinud. Ajakrjanike roll on nagu ikkagi kriitiliselt vaadata neid asju, mitte olla ametnike suuvooder ja uskuda, et kõik see, mis ametnike suust välja tuleb, on ainult sulaselge tõde. Mina kaitsen ikkagi rahva huve, mitte ei ole ametnike suuvooder."

Lust tahab sellega öelda, et ei ole kaugeltki ainuke ajakirjanik, keda on kohtusse antud. "Postimees, Eesti Päevaleht ja Ekspress Grupp on maksnud valuraha inimestele. Kõiki on kohtusse antud!" lausub ta tuliselt. "Aga millegipärast minu lood, ma ei tea, kas sellepärast, et olen nii seksikas ja tore, või ma müün, tõmmatakse avalikult letti ja selline tunne jääb nagu oleksin ainuke inimene. Väga tore, et teised väljaanded enda kohtuasju varjavad ja leiavad kohtuväliseid kompromisse ning püüavad asju vaos hoida. Aga kuna minu ümber on avalik tähelepanu, siis on väga hea minu vastastel öelda, et Katrin Lust ongi ebaeetiline ajakirjanik."

Utoopia küla – kas tõesed väited või kallutatud reaalsus

"Kui rääkida konkreetsest Utoopia küla kaebusest, hakati väitma, justkui oleksin teinud 50 viga. Minu meelest oleks nad võinud öelda 500 viga, millele kõigile ma olen vastanud. Siis hakati tegema teistes väljaannetes endale sobilike ajakirjanikega promo, umbes nagu Lust ei oleks millestki aru saanud," on teleajakirjanik vihane.

Lust tuletab aga siinkohal meelde, mida on öelnud tema advokaat, kes peab teda juriidiselt üheks teadlikumaks ajakirjanikuks. "Seda just tänu sellele, et olen pidanud kohtus ja pressinõukogus enda eest seisma. Ja nüüd väita seda, et minu saade oli täis vigu? See saade valmis suures osas meeskonnatööna," kinnitab Lust. "Olime selle saate valmimisel koos toimetajate, juhtkonnaga. Meil toimusid koosolekud juhtkonna tasandil. Meil olid palgatud parimad advokaadid, kes vaatasid üle iga lause ja pildi kuni selleni välja, et kas ema või lähedased või ükskõik mis isikud, kes saatest läbi jooksid, on ikka piisavalt udutatud või peaks millimeetri jagu udu juurde panema."

Lust lisab, et nii juriidiliselt ülekontrollitud lugu, nagu Utoopia küla oma, ta isegi ei mäleta. "Iga looga näeme nii palju vaeva. Aga kuna tegu oli lapsega, delikaatsed isikuandmed ja nii edasi, siis ei olnud mina üksinda, kelle poole täna saab näpuga näidata. Selle looga tegelesid väga paljud inimesed, kes on väga professionaalsed. Keegi ei pane mingit lugu eetrisse nii, et mina lihtsalt vajutan rohelist nuppu ja pärast vaatame, mis juhtub. Sellepärast tahangi öelda, et minu poole näpuga näitamised ja suunamised on neile vajalikud, et nende vead välja ei tuleks," arvab Lust. "Sellepärast on vaja endale sobilike ajakirjanikega rääkida. Endale sobilikke materjale näidata. Minu saates ju väga suures osas kasutasime ametlikke allikaid. Ei saanud väga nüanssidesse minna, sest asi on kohtus. Aga me ei võtnud neid allikaid laest. Küsimus on ju ikka ametlikes dokumentides, kus see info pärines."