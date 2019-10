POLEGI KÕIK? Tallinna TV soovib kolme saatega teleekraanile naasta 

„Lisaks linnasaadete tegemisele jääb TTV ülesandeks toota asjakohaseid ennetus- ja teavitusvideoid ning pakkuda audiovisuaalset materjali nii Pealinna ja Stolitsa portaalile kui ka linna sotsiaalmeediakanalitele,“ ütles TTV nõukogu esimees, abilinnapea Aivar Riisalu. “See töö on juba alanud ning esmane tagasiside on positiivne. Maailm ja infoväli meie ümber on muutunud visuaalseks ning vajaliku teabe linlasteni viimiseks peame ajaga kaasas käima ja just sellisel kujul seda neile pakkuma.“