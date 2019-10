„Rannamaja“ dramaatiline lõpp: Kerli sõnul seksisid nad Kristoga saate ajal hoopis neli korda 

Saate põhiteemaks oli Kerli, Kristo ja Ada vaheline armukolmnurk. Kerli sõnul oli Kristo talle öelnud, et ei suuda Kerli ja Ada vahel valida. Kristo sõnul on Ada aga tema jaoks number üks ning Kerli võib kodus edasi juua.

Kerli tunnistas ka viimasel “Rannamaja” peol Merylinile, et tema ja Kristo vahekord pärast esimest pöörast pidu ei olnudki ainus. Kerli sõnul on nad Kristoga maganud lausa neli korda ning üks neist toimus rõdul!

“Vahele jäime ainult ühe korra. Kolm korda toas ja ühe korra rõdul,” väitis Kerli. Ka Merylin usub, et Kerli ja Kristo vahel ei juhtunud kogemata vaid üks pöörane öö ja arvas, et sama info on ka teistel majaelanikel.