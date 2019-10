„Pealtnägija“ poole pöördus ema, kelle vastsündinu surma põhjustas kurikuulsast M.V.Wooli tehasest pärit bakteritüvi 

Septembri lõpus lahvatas Eestis skandaal, kui “Pealtnägija” paljastas, et M.V.Wooli tehasest leitud bakteritüvi on Euroopas põhjustanud mitmeid surmasid, sealhulgas kaks eestis. Nii kalatootja kui maaeluminister Mart Järvik väitsid, et ühegi väidetava listerioosiohvri surm ei ole tingitud kalatehasest leitud ST1247 bakteritüvist.