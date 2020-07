ETV 65 | ERRi ülekandejaam Iris sai 10aastaseks! Marko Reikop: ilma Iriseta ei saaks televaatajad osa ei presidendi vastuvõtust ega laulupeost 

Laulupidu, presidendi vastuvõtt, teatrietendused, kontserdid, auhinnagalad – kõikidest nendest sündmustest on televaatajad ETV vahendusel aastate jooksul osa saanud. Kuid see kõik on saanud teoks tänu ühele kauni nimega ülekandejaamale – Irisele! Iris tähistab tänavu kümnendat sünnipäeva ning selle õrna nimega, kuid karmi välimusega kohmaka mobiilse telestuudio kohta on isiklik ja emotsionaalne lugu rääkida pea kõigil ERR-i teleinimestel ja tippsaatejuhtidel.