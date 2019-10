TELESTAARI AU PANDI KÜSIMÄRGI ALLA: Utoopia küla esitas Katrin Lusti vastu uskumatult pika kaebuste nimekirja 

Kaebus 2: Väide, et vanemlikud õigused võeti ära tagaselja ning et ema pole kohtusse kutsutud ja põhjuseid pole selgitatud. Ema kutsuti kohtusse, kus on dokumenteeritud tema ärakuulamisprotokoll. Samuti on lastekaitsetöötajad püüdnud korduvalt emale kohtumäärust ja olukorda selgitada.

Samal teemal Eesti „Kuuuurija“ annab sõna tõrjutud isadele: lastekaitseametnikud on emade poolt KATRIN LUSTI VASTUS: Faktiväide on see, et ema ei saa tänaseni aru, miks temalt laps ära võeti. Tänase päevani ei ole mitte keegi emale selgitanud kohtuotsust ega ka seda, miks vald soovis saada endale tema lapse eestkostet.

Kaebus 3: Väide, et last on kolm kuud mööda erinevaid turvakodusid solgutatud. Laps on viibinud ühes turvakodus ja viibib praegu noortekodus.

KATRIN LUSTI VASTUS: Me võime kasutada igasugu eufemisme aga selge on see, et tänaseks on last solgutatud erinevates lastekodudes, haiglates jne. Ka siin on juba mainitud kahte lastekodu.

Kaebus 4: Väide, et pedofiili asjus on korduvalt pöördutud vallavalitsuse poole ning pedofiili peatamiseks ei võetud mitte midagi ette. Vallavalitsusele ei ole ühtegi sellekohast pöördumist laekunud.

KATRIN LUSTI VASTUS: Politseist tuli meile mitmeid kirju, kus kinnitati, et antud pedofiili suhtes ei ole neile avaldust laekunud. Samas aga oli meil teada ja ka tõendatud, et ema oli lastekaitse töötajale J. K-le pedofiili telefoninumbri smsiga edasi saatnud ja kõnes lastekaitsjale selgitas ta, et kahtlane vanamees ahistab tema lapsi. EPLi artiklis kirjeldab kohalik politsei juht ja piirkonna vanemprokurör seda, et antud perekond oli juba nende luubi all varem. Lastekaitsjad jätsid oma seadusest tuleneva kohustuse piisava hoolsusega täitmata ja seda isegi siis kui nad edastasid pedofiili numbri politseile. Hilisemast ei nähtu, et lastekaitse töötaja oleks teinud kirjaliku avalduse või järelpärimise antud intsidendi kohta. 4. septembril kohtusime sotsiaalosakonna juhataja J. K.-ga ja lastekaitse juhtivspetsialist A. T.-ga, kes ei olnud enda sõnul ema kõnest (pedofiili kohta) lastekaitsjale - J. K.-le - teadlikud.

Meie hinnangul ei täitnud lastekaitse töötajad piisava hoolsusega seadusest tulenevat kohustust. Nad ei selgitanud välja, millistel asjaoludel pedofiil võttis lapsega ühendust ja nad ei võtnud midagi ette selleks, et vanameest lapsega suhtlemisel või kuriteo toime panemisel takistada. Valla lastekaitsjad osalevad (nagu ma EPL artiklist lugesin) ohvri kaitse programmis MARAC, mille läbi on neil otsene juurdepääs kohalikele prokuröridele, politseinikele jne. Mitte millestki ei järeldu, et lastekaitsjad oleksid midagi pedofiili takistamiseks peale ema kõnet ette võtnud ja seda ka siis kui neil olid kõik võimalused pedofiili takistamiseks olemas. Esimese astme kuriteost mitte teatamine on samuti kuritegu.