Gripp sundis Rolf Roosalu peoõhtul haiglasse: see oli tohutu õud! 

"Eelmise aasta lõpp oli üsna pöörane, töö mõttes. Detsember on muusikutele kõige töörikkam aeg. Ilmselt immuunsus läks kusagile allapoole ja kellegi käes ma oma kontserdil selle viiruse sain ja haiglasse sattusin," rääkis Rolf saates. Enesetunne oli lauljal halvenenud keset üht kontserti. "Õnneks olin seal esinemas oma lavapartneriga. Ütlesin talle poole esinemise pealt, et "kuule, laula ise see järgmine laul, sest ma ei saa aru, mis minuga toimub. Mul on lihtsalt nii halb olla, et ei tule praktiliselt häält suust välja.""

Pärast kahte ja poolt päeva otsustas Rolf esimest korda elus kutsuda endale kiirabi. "Ilmselt siis arvasime, et see on gripp. Aga ei arvanud, kas keegi sellepärast tuleb kohale."

Kiirabi kutsus Rolf endale järele vana-aasta õhtul. "Meil oli plaan minna perega enne vana-aasta lõppu metsa ja jalutama, aga ütlesin, et mul on nii halb." Jalutama palavikus mees ei jõudnudki. "Tunni aja pärast helistasin ja palusin, et nad tagasi tuleksid ja kutsuksid kiirabi. Tahaksin kuidagi stiilsemalt surra kui grippi, aga mul oli tõesti väga-väga halb olla."

Kohale jõudnud kiirabitöötajad tegid Rolfile süsti ning viisid ta Võru haiglasse, kus proovide käigus selgus, et mehel on gripi A-tüvi.

"Mäletan, et kõige kurvem selle asja juures on see, et see oli vana-aasta õhtu. Haiglatädide käest küsisin, et kas neil midagi süüa on. Öeldi, et söögiaeg on läbi, aga toodi oma laua pealt. Toodi natuke makaronisalatit, kurgiviilud ja kaks näpupaksust lastevorstiviilu. Kogu see asi oli nii armas, et nad selle tõid," leidis mees. "See oli minu vana-aasta õhtu. Mäletan, et mingil hetkel saatis mulle Tallinnast tervitused Ewert Sundja, kes viibis sama haigusega haiglas. See on raske haigus."

Rolfi jaoks oli see esimene kord haiglasse sattuda. Siiani ei ole mees end gripi vastu vaktsineerinud, vaid on püüdnud pigem elustiili muuta. "Olen hakanud rohkem trennis käima. Püüan nii-öelda mitte üle töötada. Tahaksin kuidagi maisemate asjadega enda tervist hoida – sibul, küüslauk, mesi. Ma veel ei torma vaktsineerima," sõnas ta saates.