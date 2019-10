Surmakutsar! Inimesed seostavad Katrin Lusti vikatimehega 

"Oleme võttegrupiga üht lugu Nõmmel uurimas. Räägime juttu kui läheneb mustades dressides meesterahvas. Hiljem tutvustab, et ta on Ivo. “Issand, siin tapeti inimene!” ehmatab Ivo ja vaatab mulle hirmust karjuvate silmadega otsa," kirjeldab Lust juhtunut.

Lust oli segaduses ning uuris, kes küll tapeti ja kus? Mees vastas: "Mis sa seda minu käest küsid. Ma vaatasin, et sa oled siin, et ju keegi on tapetud... ega sa muidu ju siin poleks."," naerab Lust.