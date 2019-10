TV3 VIDEO | ROHEPESU: biolagunevad nõud ei erine olemuselt tavalistest plastmassnõudest 

Poeketid loobuvad ühekordsest plastist, Tallinn keelas ära ühekordsed nõud üritustel ning tootjad otsivad keskkonnasõbralikke pakendeid. „Paljud ettevõtjad tahavad käituda keskkonnasäästlikult – meie samuti –, aga selle juures on oht, et see on lihtsalt rohepesu,“ ütleb LaMuu ökojäätise tegija Rasmus Rask.

Eestis on terve hulk biolagunevate plastnõude maaletoojaid, kes kuulutavad, et on loodussäästlikud. Need on Mixpack.ee, Greenware.ee, Greenest.ee ja teised. Tegelikult meelitavad nad nii oma tooteid ostma ega informeeri, et Eesti tingimustes topsid, kahvlid ja taldrikud ei lagune.

Täpselt sama seis on poes müüdavate biolagunevate taldrikute ja topsidega. Kui need aianurka maha matta, võib need samal kujul sealt ka kümme aastat hiljem välja kaevata.

„Kui sulle pakutakse toodet, mis ütleb paberite järgi, et see on öko, biolagunev ja keskkonnasõbralik, siis minul ettevõtte esindajana ei peaks olema kohustust uurida või olla kahtlustav, kas see ka nii toimib või mitte,“ ütleb Rask.

Kasutame ühekordseid asju liiga palju ja liiga vähe aega

„Kui me teeme otsuse, et keelustame ühekordsed plastiknõud ja võtame komposteeritavad, siis mis neist edasi saab? Pidasime nõu Keskkonnaministeeriumiga, roheaktivistidega ja jõudsime Väätsa prügilani, mis oli nõus võtma vastu meie eraldi sorteeritud biolagunevad jäätmed ja tegema katseprojekti, kas need nõud lagunevad protsessi käigus ära ja kas lõpptulemus on komposteeruv muld või mitte,“ räägib Viljandi Folgi piletimüügipealik Anu Rannu.