SÜÜTU OHVER: „Kuuuurija“ paljastab, kuidas naabrite piiritüli käigus aeti vardasse kodukass 

Viie tuhande elanikuga Türi on Eesti kevadpealinn, mis puhkeb igal aastal maikuus eriliselt õide, sest just siis peetakse siin lillelaata, kuhu tulevad kokku tuhanded Eestimaa aiandushuvilised. Armsad puumajad, väikelinnale omane vaikus, rahu ning lopsakas viljapuu- ja lilleaed on Türile meelitanud ka Merit Ventoneni.