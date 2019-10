Hendrik: Pool sellest etteastest mõtlesin, mis asi see üldse on, kuhu kategooriasse paigutada. Kas see on keeleõppevideo, mis on tehtud Jaapanis? Ülejäänud aja mõtlesin, et kui see on muusika, siis mis on see hetk, kus seda lugu peaks kuulama? Klubis kuulad klubimuusikat, aga kus siis seda? Aga kõik need kolm asja olid väga hästi tehtud, Pen - 10, Apple - 10, Pineapple - ka 10! See oli mahlategemise lugu Auralt!