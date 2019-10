Liis Velsker ülekaalust: igal pool, kus ma käisin, mind suisa passiti 

Velskerit on enim mõjutanud isa kadumine tema elust ja vanaema surm. "Perekonna katki minemine on kõigi jaoks hirmus ja kõik tulevad sellest erinevalt välja. Osa inimesi jääb väga tugevalt suhtlema, teised mitte. See mõjub inimestele erinevalt ja mina ei osanud välja näidata, mida tunnen, ja hoidsin armastuse vanaemale ning siis kadus tema minu elust. Arvan, et kogu kompott kokku oli väga traumeeriv."

"Igal pool, kus ma käisin, mind suisa passiti. Kui käisime sõbrannadega Õllesummeril Tanel Padari järgi tantsimas, siis inimesed me ümber nügisid üksteist ja käskisid mind vaadata ja naersid mu üle. Siis tunned rõõmu, et jess, mu lemmiklaul tuli peale, samal ajal tahad nutta ja koju minna," räägib Velsker, kes kaalus 129 kilo.

"Ma saan öelda, et ma olen tore ja hea inimene, aga ma ei ole veel sinna jõudnud, et öelda, et ma olen ilus. Asi ei ole isegi enam kilodes, enam ma kaalunumbrit ei vaata. Tahaksin panna riided selga nii, et mul poleks volte ja et tunneksin end hästi. Praegu on veel tööd teha," ütleb Liis.