Rolf Roosalul kipuvad lavanärviga huuled kuivama: see näeb nii halb välja, et tahaks lihtsalt lavalt kaduda! 

Laulja tunnistab, et kui talle tuleb sisse liigne närv, hakkavad ta huuled kuivama. "Mul on kahel või kolmel korral juhtunud, et huul ja ige kuivavad ära ning siis ige jääb kinni. Seda ei saa enam lahti ja siis üritan iget kogu aeg keelega niisutada. See kõik näeb nii halb välja, tahaks lihtsalt lavalt kaduda. Selliseid hetki ma rohkem ei tahaks, aga neid on olnud."