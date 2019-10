ARVUSTUS | „Suunamudijate meisterklass“: hästi maskeeritud reklaamsaade teismelistele 

Esiteks pean nentima, et kui keegi käiks mulle välja idee, et teeme suunamudijatest saate, näitame, kuidas nende töö käib, harime seejuures veel vanemat põlvkonda, kes kindlasti on juba tükk aega tahtnud teada, mis või kes see k*radi influentser on, siis esimesel silmapilgul tundub ju mõte üsna huvitav.

Teisalt tundub saade ideena mõistlik, sest kõigil telekanalitel on hetkel suurim motivatsioon tõsta oma vaadatavust just nooremas sihtrühmas. Seega tundub ju loogiline pakkuda noorele vaatajale seda, millega ta igapäevaselt harjunud – sotsiaalmeediat. Kas see idee ka reaalsuses töötab ja noored reede õhtuti (või järelvaatamisest) suunamudijate saadet vaatama hakkavad? Ma pigem kipun arvama, et mitte.

Kui influentserite elu ja draama (OMG, ma ei oska endast ilusat pilti teha!!!) tahaplaanile jätta ja antud saatesarja esimene saade pulkadeks lahti võtta, võib öelda, et sealt sai näha vaid kahte asja: reklaami ja seda, kuidas end keskmisest rohkem imetlevad inimesed üksteisest pilti teevad.

Sest tegelikkuses see saade ju seda oligi – hästi maskeeritud reklaamsaade, samamoodi nagu on tegelikult reklaamsaated “Hooaeg” ja “Naistesaade”, samamoodi nagu tegelikult on naisteajakirjad lihtsalt reklaamlehed. Lihtsalt Expressionsile ja Volkswagenile reklaami tegijad olid värsked ja rohelised infleuntserid ning reklaamimine oli nutikalt varjatud ülesande nime alla.

Samuti kogesin ma antud saadet vaadates tavapärast “sõin ja jõin seal minagi, aga suhu ei saanud midagi,” kogemust telekavaatamise kontekstis, ehk kuigi ekraanile kuvati lakkamatult juutuubiliku video stiilis emojisid, häshtääge ja muud jama, ei päästnud need seda, et selles saates polnud väga midagi vaadata.

Kui ma sellele tagasi mõtlen, et mis ma selles saates nüüd nägin, või mis mulle nähtust meele jäi, siis peale selfitamise ja pastakast välja imetud “draama”, ehk selle, kuidas Juhani Särglepa “võistkond” ei suutnud ilma temata endast pilti teha, midagi ei jäänudki.

PS: Loodan, et Katrin Pauts mu peale negatiivse arvustuse eest viha ei kanna (ta vist selle saate toimetaja).