OSTA ÄRA! Naabrist parema saates valminud stiilne kodu pandi müüki 

Ridaelamuboksi sisekujunduse üle otsustasid saates osalenud ema-tütre tandem Catrin ja Birgit. Saate lõppedes tõdesid nad, et kõige rohkem jäi kripeldama, et kamin enam eelarvesse ei mahtunud. Kõige lemmikumad osad korterist on saun ja hõljuv voodi. "Suurepärane tunne oli siis, kui oma kätega tehtud hõljuvat voodit kõrgelt hinnati. Kindlasti ei saa unustada rosetti, mis meile anti esimeses saates põhjaliku visiooni eest, sest juba siis oli meil täpselt teada, millist kodu soovime ehitada,” rääkis juunis Catrin Õhtulehele antud intervjuus. "Lühikesed tähtajad ehitamiseks ja sisustamiseks olid need, mis pidevalt pinget üleval hoidsid. Päriselus võtaks sellise boksi sisustamine kolm korda rohkem aega ning just ajanappus ja kitsas eelarve on need, mis igas etapis meid proovile panid,” tõdes Catrin saatesarja jooksul.